"Тоттенхэм" готов избавиться от Триппьера и Орье, чтобы купить Ван-Биссаку

"Тоттенхэм" задумывается о продаже Кирана Триппьера и Сержа Орье, чтобы на освободившееся место и освободившиеся деньги пригласить правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку.

Ожидается, что Ван-Биссака станет лакомой трансферной целью для больших клубов грядущим летом, и "шпоры" не собираются оставаться в стороне, сообщает Daily Mail.



В "Тоттенхэме" считают, что их клуб стал бы идеальным местом для дальнейшего развития Аарона. "Шпоры" готовы гарантировать 21-летнему защитнику место в стартовом составе, устранив его конкурентов по позиции.



Сообщается, что "Тоттенхэм" уже прорабатывает вариант с продажей Триппьера в "Эвертон" за 20 миллионов фунтов. С помощью Кирана "ириски" хотят добавить конкуренции Шеймусу Коулмену и Джонджо Кенни.



Также "шпоры" подумывают о продаже Орье, который проводит всего лишь свой второй сезон в лондонском клубе, но так и не смог в полной мере адаптироваться к английскому футболу.