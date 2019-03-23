Уилшир еще надеется сыграть до завершения сезона

Джек Уилшир Защитник "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что все еще надеется сыграть до завершения этого сезона.

Уилшир, который присоединился к "молотобойцам" прошлым летом из родного "Арсенала" на правах свободного агента, последний раз появлялся на поле еще 1 декабря.

Еще недавно в прессе ходили слухи, что из-за очередного обострения проблем с лодыжкой этот сезон может быть досрочно завершен для 27-летнего полузащитника.

Тем не менее, недавно Джек вернулся к тренировкам с полной нагрузкой и примерно через месяц надеется сыграть за первую команду.

"Таков план, и я уже возобновил полноценные тренировки. Я долго отсутствовал, и это было неприятно, но после разговора со специалистами я чувствую, что обязан вернуться до окончания сезона".

"Я стараюсь набрать форму, но возвращаться в такой момент сезона непросто, потому что ты должен быть в полном порядке. Может быть, я успею сыграть в паре матчей до завершения сезона".

"Предстоящее межсезонье будет очень важным для меня, но я чувствую себя хорошо и хочу сыграть еще в этом сезоне", — сообщил Уилшир Sky Sports.


Метки Вест Хэм, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 23.03.2019 15:29 # suddenly
    За сборную лазарета он надеется сыграть?

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  2. lancerlancer1 23.03.2019 15:25 # lancerlancer1
    Можно выгнать вилшира из гей-клуба, но гей-клуб из вилшира выгнать невозможно

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  3. mancunia-planet 23.03.2019 15:10 # mancunia-planet
    2028 год. Уилшер надеется...

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