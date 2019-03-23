"Юнайтед" контактикует с лагерем Санчо

"Манчестер Юнайтед" установил контакт с лагерем Джейдона Санчо относительно переезда вингера дортмундской "Боруссии" на "Олд Траффорд" грядущим летом.

18-летний Санчо считается одной из главных трансферных целей "красных дьяволов" на грядущее окно. По слухам, "Юнайтед" готов заплатить 70 миллионов фунтов за воспитанника "Манчестер Сити".



Джейдон прекрасно осведомлен об интересе к нему со стороны "дьяволов", еще перед победой сборной Англии 5:0 над Чехией сделав ретвит с высказыванием экс-защитника "Юнайтед" Рио Фердинанда о желании видеть Санчо на "Олд Траффорд".



Санчо быстро удалил свое сообщение в социальных сетях, тем не менее, дыма без огня не бывает. Как сообщает The Sun, "Юнайтед" уже вступил в переговоры с представителями Джейдона.



Впрочем, то же самое сделал и ПСЖ, обозначив свой интерес к Санчо. Теперь сам Джейдон должен решить, где у него будет больше карьерных перспектив.