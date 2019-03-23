Лукаку рискует пропустить матч с "Уотфордом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" на следующей неделе из-за травмы стопы.

Проблемы со стопой возникли у Лукаку еще во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ в Париже. Ромелу пропустит последний поединок "Юнайтед" перед международным перерывом, но на вызов из сборной Бельгии все-таки откликнулся.



При этом 25-летний бельгиец пропустил стартовый матч в отборе к Евро-2020, в котором бельгийцы одержали победу над сборной России со счетом 3:1. А сегодня было объявлено, что Лукаку не примет участия и в выездной игре с Кипром в воскресенье.



"Ромелу Лукаку не поедет с нами на Кипр этим утром из-за травмы стопы. Поправляйся скорее, Ромелу!" — гласит заявление федерации футбола Бельгии в твиттере.



Травма Лукаку ставит под угрозу и его участие в ближайшем матче "Юнайтед" — против "Уотфорда" 30 марта. В этом сезоне Ромелу забил 15 голов в 38 поединках за "красных дьяволов", но последний раз выходил на поле еще 10 марта против "Арсенала".