Гарет Бэйл признался, что был поклонником "Арсенала"

Бывшая звезда "Тоттенхэма" Гарет Бэйл признался, что в юности был большим поклонником "Арсенала".

До своего перехода в "Реал" в 2013 году Бэйл на протяжении шести сезонов выступал за "шпор", однако командой мечты для Гарета был другой коллектив из Северного Лондонп.



На валлийского вингера произвела неизгладимое впечатление игра "Арсенала" в сезоне 2003/04, когда подопечные Арсена Венгера завоевали титул Премьер-Лиги без единого поражения, присовокупив к нему Кубок Англии.



"Я очень много смотрел матчи "Арсенала". Я получал удовольствие от игры Тьерри Анри. Также мне нравилось наблюдать за Деннисом Бергкампом. У них была отличная команда. Болельщики "Тоттенхэма" не будут рады, что я держу эту футболку!" — сообщил Бэйл в телешоу BT Sport.



