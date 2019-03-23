Джака допускает, что уйдет из "Арсенала" на повышение

Гранит Джака Полузащитник Гранит Джака заявил, что может сменить "Арсенал" на более серьезный клуб.

Джака выступает за "канониров" после своего перехода из менхенгладбахской "Боруссии" в 2016 году. В свои первые два сезона на "Эмирейтс" Гранит регулярно подвергался критике, но в этой кампании значительно прибавил и превратился в ключевого игрока команды Унаи Эмери.

При этом игрок сборной Швейцарии все еще достаточно молод — только 26 лет. Джака не исключает, что спортивные амбиции подтолкнут его к уходу из "Арсенала", где он пока смог выиграть лишь Кубок Англии.

"Я очень амбициозен и хочу сделать следующий шаг. "Арсенал" не обязательно должен быть моим конечным пунктом", — сообщил Джака Tagblatt.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2019 11:00

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  1. blackdreamer 23.03.2019 11:06 # blackdreamer
    даже переход в амкар будет повышением

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  2. alexomck 23.03.2019 11:05 # alexomck
    денег захотел, логично:)

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