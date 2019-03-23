Джака допускает, что уйдет из "Арсенала" на повышение

Полузащитник Гранит Джака заявил, что может сменить "Арсенал" на более серьезный клуб.

Джака выступает за "канониров" после своего перехода из менхенгладбахской "Боруссии" в 2016 году. В свои первые два сезона на "Эмирейтс" Гранит регулярно подвергался критике, но в этой кампании значительно прибавил и превратился в ключевого игрока команды Унаи Эмери.



При этом игрок сборной Швейцарии все еще достаточно молод — только 26 лет. Джака не исключает, что спортивные амбиции подтолкнут его к уходу из "Арсенала", где он пока смог выиграть лишь Кубок Англии.



"Я очень амбициозен и хочу сделать следующий шаг. "Арсенал" не обязательно должен быть моим конечным пунктом", — сообщил Джака Tagblatt.