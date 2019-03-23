"Юнайтед" готовит предложение по Кулибали
"Манчестер Юнайтед" все-таки попытается приобрести Калиду Кулибали из "Наполи", собираясь сделать сенегальца самым дорогим защитником в мире.
Напомним, накануне в английской прессе появилась информация, что главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер и исполнительный директор Эд Вудворд остановили свой выбор на Харри Магуайре из "Лестере" как на своей приоритетной цели по укреплению центра обороны.
Утверждалось, что теперь "Юнайтед" потратит 65 миллионов фунтов на Магуайра. Однако La Gazzetta dello Sport абсолютно уверено, что во главе списка трансферных целей клуба с "Олд Траффорд" остается Кулибали.
Интерес к Калиду также проявляют "Реал", "Барселона" и "Челси", поэтому "Юнайтед" придется постараться, чтобы опередить таких могущественных конкурентов.
По информации итальянского издания, "красные дьяволы" уже готовят свое предложение по Кулибали. Для приобретения 27-летнего сенегальца им может потребоваться сумма в 150 миллионов евро (129 млн. фунтов), что стало бы отличным возвратом инвестиций для президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса, который в 2014 году приобрел Калиду у "Генка" за 6.5 млн. фунтов.
Добавим, что такой переход с лихвой бы перекрыл текущий рекорд по стоимости защитника — 75 млн. фунтов, которые в январе 2018 "Ливерпуль" заплатил "Саутгемптону" за Виргила Ван Дейка.
23.03.2019 10:00
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МЮ канеш может себе позволить рекорды бить и игрок норм, только инсайдеры чот больно осведомлённые:)
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Я обеими руками за его переход, но, максимум его стоимость 100 лямов евро или 80 лямов фунтов
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150 млн?????!!!!!! ОНи там ебу дались???!!! Если Ван Дейк 75млн, то за 150 Кулибали должен владеть бесконтактным отбором мяча и силой мысли останавливать атаки еще на половине поля соперника! Очеень надеюсь, что такого трансфера (за такую сумму) не состоится!
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очень скептически отношусь к неграм на такой важной в плане интеллекта позиции как центральный защитник (оставим это дело залупулю), посему нахуй кулибяку
нужен нормальный белый цз вроде Тоби, Шкриньяра или де Лихта
ну или, прости господи, Магваера на крайняк
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150 миллионов евро?!
А он умеет летать?
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Это фиаско, блеать. Это самый нахуй зашквар века
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