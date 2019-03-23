Саутгейт: "Стерлинг стал ролевой моделью для молодежи"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что вингер "Манчестер Сити" превратился в лидера и ролевую модель для своих более молодых партнеров по национальной команде.

Накануне вечером 24-летний Стерлинг помог англичанам стартовать с победы 5:0 над Чехией в отборе к Евро-2020, сделав хет-трик и заработав пенальти.



Саутгейт остался в восторге от игры Рахима и считает, что юниоры вроде Джейдона Санчо и Каллума Хадсон-Одои могут использовать Стерлинга как пример для подражания.



"Я отношу Рахима к числу наших лидеров, он демонстрирует соответствующие повадки. Он является ролевой моделью для приходящей молодежи, он предельно сосредоточен в процессе тренировок и подготовки, и я думаю, он наслаждается этой дополнительной ответственностью. Это был действительно особенный вечер для него".



"Сегодня вечером я увидел от Рахима то, что наблюдал всю неделю, поэтому я не удивлен. В данный момент он очень уверен в себе на поле и за его пределами. Он стал таким зрелым и чувствует такой комфорт внутри".



"Я так доволен реакцией трибун, которую он вызвал, потому что мы не можем отрицать, что в прошлом у него были сложные моменты в сборной Англии. Но теперь все по-другому".



"Сегодня вечером было видно, что голы давались ему легко, он не ломал голову, когда из забивал. Теперь он голоден до голов, у него появилось это стремление забивать, и я думаю, он был неудержим", — цитирует Саутгейта Sky Sports.