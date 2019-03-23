"Юнайтед" может купить Крооса за 50 миллионов фунтов

Грядущим летом у "Манчестер Юнайтед" может появиться возможность приобрести полузащитника "Реала" Тони Крооса за 50 миллионов фунтов.

Достоверно известно, что в сезоне 2013/14 "красные дьяволы" уже интересовались Кроосом, который тогда собирался покинуть "Баварию", не сумев договориться о новом контракте.



Впоследствии Дэвид Мойес неоднократно говорил, что Тони непременно присоединился бы к "Юнайтед", если бы он не был уволен с поста главного тренера.



Грядущим летом у "дьяволов" может появиться второй шанс заполучить Крооса. Как утверждает Daily Mail, 29-летний немец разочарован тем, как складывается этот сезон для "Реала" и него самого, и хочет смены обстановки.



Ожидается, что суммы в 50 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Тони, однако в борьбе за игрока "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ.



Добавим, что в Мадриде у Крооса есть контракт до 2022 года. В этом сезоне Тони не забил ни одного гола и отдал лишь три результативных передачи.