"Юнайтед" может купить Крооса за 50 миллионов фунтов

Тони Кроос Грядущим летом у "Манчестер Юнайтед" может появиться возможность приобрести полузащитника "Реала" Тони Крооса за 50 миллионов фунтов.

Достоверно известно, что в сезоне 2013/14 "красные дьяволы" уже интересовались Кроосом, который тогда собирался покинуть "Баварию", не сумев договориться о новом контракте.

Впоследствии Дэвид Мойес неоднократно говорил, что Тони непременно присоединился бы к "Юнайтед", если бы он не был уволен с поста главного тренера.

Грядущим летом у "дьяволов" может появиться второй шанс заполучить Крооса. Как утверждает Daily Mail, 29-летний немец разочарован тем, как складывается этот сезон для "Реала" и него самого, и хочет смены обстановки.

Ожидается, что суммы в 50 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Тони, однако в борьбе за игрока "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ.

Добавим, что в Мадриде у Крооса есть контракт до 2022 года. В этом сезоне Тони не забил ни одного гола и отдал лишь три результативных передачи.


Метки Кроос, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 23.03.2019 08:39 # alexomck
    Реал его отпустит только в состоянии шлака, МЮ одного мертвого Швайни не хватило.

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  2. mancunia-planet 23.03.2019 08:34 # mancunia-planet
    Бл он скоро рассыпется, кули ждать раньше покупать нужно...!

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  3. lambert757 23.03.2019 08:04 # lambert757
    Не знаю даже, он сейчас в форме вообще, кто знает?

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