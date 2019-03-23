"Юнайтед" по-прежнему не может договориться с Де Хеа

У "Манчестер Юнайтед" и голкипера Давида Де Хеа остаются существенные разногласия относительно условий нового контракта, подписание которого теперь находится под большим вопросом.

Как известно, "красные дьяволы" уже несколько месяцев ведут переговоры с лагерем Де Хеа относительно новой сделки и ранее в этом сезоне были вынуждены воспользоваться своей опцией по автоматическому продлению действующего контракта Давида.



Сейчас Де Хеа вновь приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту, что может вынудить клуб с "Олд Траффорд" продать своего первого номера, если возникшие разногласия преодолены не будут.



В данный момент, как утверждает Daily Mirror, разногласия сторон касаются исключительно зарплаты. "Юнайтед" готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером мира с недельным окладом в 350 тысяч фунтов в неделю, однако лагерь 28-летнего испанца настаивает на 500 тыс. фунтов каждые семь дней.



Как бы сильно "Юнайтед" ни ценил Де Хеа, но на "Олд Траффорд" считают чрезмерными запросы Давида, чья нынешняя зарплата составляет 200 тыс. фунтов в неделю.



За этой ситуацией внимательно следит "Реал", который имеет давний интерес к Де Хеа и едва ли может быть доволен игрой на последнем рубеже Тибо Куртуа, приобретенного у "Челси" прошлым летом.