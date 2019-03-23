Эрик Дайер возвращается в "Тоттенхэм" с травмой

Получив мышечную травму в матче за сборную Англии против Чехии, полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер досрочно возвращается в свой клуб на лечение.

25-летний Дайер вышел в стартовом составе на дебютный матч англичан в отборе к Евро-2020, но еще на 13 минуте в борьбе с полузащитником чехов Томашем Соучеком получил повреждение.



Эрик попытался продолжить игру после оказания первой медицинской помощи, но не смог и уже на 17-й минуте уступил свое место на поле Россу Баркли.



После победы 5:0 главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил, что Дайер пропустит выезд в Черногорию в понедельник вечером. Вместо этого Эрик вернется к "шпорам" в надежде восстановиться к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 31 марта.



"Думаю, он вернется в свой клуб. Надеюсь, его повреждение не слишком серьезно. Это небольшая мышечная травма, но он не будет в полном порядке к нашему второму матчу", — сообщил Саутгейт Sky Sports.