Директор "Сити" обещает совершить "захватывающие приобретения"

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано пообещал болельщикам, что клуб совершит точечные, но захватывающие приобретения грядущим летом.

С момента прихода Хосепа Гвардиолы на должность главного тренера "горожане" потратили уже 501 миллион фунтов и в данный момент находятся под угрозой трансферного запрета за нарушения правил финансового фейр-плей.



Однако эта угроза не мешает "Сити" строить планы на летнее трансферное окно. Ожидается, что после окончания сезона "горожане" постараются обзавестись левым защитником и опорным полузащитником, как минимум.



"Вы же знаете наш состав, он очень хорош. Наш состав нуждается в точечных корректировках, но не в революции. Уверен, мы совершим ряд захватывающих приобретений", — сообщил Сориано Manchester Evening News.