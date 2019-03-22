Директор "Сити" обещает совершить "захватывающие приобретения"
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано пообещал болельщикам, что клуб совершит точечные, но захватывающие приобретения грядущим летом.
С момента прихода Хосепа Гвардиолы на должность главного тренера "горожане" потратили уже 501 миллион фунтов и в данный момент находятся под угрозой трансферного запрета за нарушения правил финансового фейр-плей.
Однако эта угроза не мешает "Сити" строить планы на летнее трансферное окно. Ожидается, что после окончания сезона "горожане" постараются обзавестись левым защитником и опорным полузащитником, как минимум.
"Вы же знаете наш состав, он очень хорош. Наш состав нуждается в точечных корректировках, но не в революции. Уверен, мы совершим ряд захватывающих приобретений", — сообщил Сориано Manchester Evening News.
22.03.2019 22:00
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Знают, что получат трансферный бан за нарушения фейр-плей. Поэтому пока его не дали хотят по максимуму закупиться, что бы не нуждаться в игроках ближайшие два, а то и три трансферных окна.
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КОРОЛИ!!
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Бан? Нет, не слышал!)))
Come on, City!!!
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