Бербатов советует "Юнайтед" поскорее назначить Сульшера

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что для клуба было бы благом поскорее объявить о подписании долгосрочного контракта с тренером Оле Гуннаром Сульшером.

На этот международный перерыв Сульшер уходил, потерпев два поражения подряд, что, возможно, заставило руководство клуба отсрочить свои планы по назначению норвежца постоянным главным тренером.



По мнению Бербатова, выступавшего за "красных дьяволов" с 2008 по 2012 год, с этим тянуть не стоит.



"Рассуждая как бывший игрок, я уверен, что собранные в "Юнайтед" футболисты были бы рады, если бы клуб прояснил статус Сульшера".



"Когда ты так часто меняешь главного тренера, это утомляет. Клубу необходима стабильность. Когда команда, которая не меняла главного тренера 25 лет, производит так много перестановок в столь важной роли, это говорит мне о том, что они не знают, что делают".



"После всей той работы, которую он проделал, я не думаю, что было бы справедливо не объявить, что он останется у руля".



"Он молод для главного тренера, он экс-игрок "Юнайтед", и это идеальное сочетание, чтобы строить будущее", — сообщил Бербатов Betfair.