Джонатан Уолтерс завершил игровую карьеру

Нападающий "Бернли" Джонатан Уолтерс объявил о завершении игровой карьеры из-за обострившихся проблем с ахиллом.

Перенеся травму ахилла в сентябре, Уолтерс избежал операции, но с тех пор отметился лишь тремя появлениями на футбольном поле.



Джонатан так и не смог полностью залечить ахилл, решив повесить бутсы на гвоздь. 35-летний ирландец уходит на пенсию, сыграв более 600 матчей на клубном и международном уровнях и забив 131 гол.



Большинству болельщиков Уолтерс, конечно, запомнился своей игрой за "Стоук", цвета которого он защищал на протяжении семи лет и с которым добирался до финала Кубка Англии в 2011 году.



Помимо "Бернли" и "Стоука", Джонатану довелось поиграть и за множество других клубов, среди которых значатся "Болтон", "Халл", "Барнсли", "Рексэм", "Честер" и "Ипсвич".



