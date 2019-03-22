Джонатан Уолтерс завершил игровую карьеру

Джонатан Уолтерс Нападающий "Бернли" Джонатан Уолтерс объявил о завершении игровой карьеры из-за обострившихся проблем с ахиллом.

Перенеся травму ахилла в сентябре, Уолтерс избежал операции, но с тех пор отметился лишь тремя появлениями на футбольном поле.

Джонатан так и не смог полностью залечить ахилл, решив повесить бутсы на гвоздь. 35-летний ирландец уходит на пенсию, сыграв более 600 матчей на клубном и международном уровнях и забив 131 гол.

Большинству болельщиков Уолтерс, конечно, запомнился своей игрой за "Стоук", цвета которого он защищал на протяжении семи лет и с которым добирался до финала Кубка Англии в 2011 году.

Помимо "Бернли" и "Стоука", Джонатану довелось поиграть и за множество других клубов, среди которых значатся "Болтон", "Халл", "Барнсли", "Рексэм", "Честер" и "Ипсвич".


Метки Бернли, Уолтерс

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2019 20:00

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  1. pistolero-lfc 22.03.2019 20:18 # pistolero-lfc
    Самый эпичный момент в его карьере - это когда он оформил дубль в свои ворота и в том же матче не забил пенальти.

    Здоровья!

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  2. redman31 22.03.2019 20:17 # redman31
    Легенда Челси.

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