Ориги счастлив играть за "Ливерпуль" на фланге

Дивок Ориги Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги объяснил изменение своей роли в команде Юргена Клоппа, благодаря чему он смог чаще выходить на поле.

Своего первого старта в этом сезоне Ориги дождался только в ноябре, однако после смены календарного года дела Дивока пошли в гору — он принял участие в девяти из 13 матчей "Ливерпуля".

Своей игрой 23-летний нападающий, переведенный главным тренером Юргеном Клоппом на фланг, даже сумел заслужить возвращение в сборную Бельгии. Ориги ничуть не расстраивается, что перестал действовать на острие атак.

"Мне нравится моя новая роль. Даже в юношеских командах, мне довелось поиграть на острие и на фланге, поэтому мне комфортно на обеих позициях. Возможно, в последне пару лет люди чащи видели меня на острие, но я абсолютно обожаю и игру на фланге".

"Это командная игра, и я стараюсь проявить себя при любой возможности. Я всегда об этом говорил".

"Я сосредоточен на том, что в моих руках, чтобы помочь своей команде, независимо от моей роли. Я просто должен не падать духом. Я знаю, что мы сражаемся за большие цели, поэтому я счастлив исполнять любую роль".

"Конечно, я амбициозен и хочу играть как можно больше, но самое важное — это наша команда и командные цели", — сообщил Ориги официальному журналу "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2019 19:00

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  1. keane16 22.03.2019 20:26 # keane16
    Так скузня же твердила и доказывала, что он лучше марсиаля в разы. Где вы, пиздаболы обкуренные?

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  2. pistolero-lfc 22.03.2019 19:58 # pistolero-lfc
    Деревок Ореги

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  3. gerrard08 22.03.2019 19:50 # gerrard08
    Не, не он не уровень ротации. Пусть не выебывается и съебыапет, при всем уважении к его 2 голам.

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  4. chr1s8rown 22.03.2019 19:22 # chr1s8rown
    Клопп босс прокачает и продает.
    Чтобы после него стиви джи тратил как цар не боясь ффп

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  5. lfcynwa 22.03.2019 19:06 # lfcynwa
    продавайте его нахер

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