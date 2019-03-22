Ориги счастлив играть за "Ливерпуль" на фланге

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги объяснил изменение своей роли в команде Юргена Клоппа, благодаря чему он смог чаще выходить на поле.

Своего первого старта в этом сезоне Ориги дождался только в ноябре, однако после смены календарного года дела Дивока пошли в гору — он принял участие в девяти из 13 матчей "Ливерпуля".



Своей игрой 23-летний нападающий, переведенный главным тренером Юргеном Клоппом на фланг, даже сумел заслужить возвращение в сборную Бельгии. Ориги ничуть не расстраивается, что перестал действовать на острие атак.



"Мне нравится моя новая роль. Даже в юношеских командах, мне довелось поиграть на острие и на фланге, поэтому мне комфортно на обеих позициях. Возможно, в последне пару лет люди чащи видели меня на острие, но я абсолютно обожаю и игру на фланге".



"Это командная игра, и я стараюсь проявить себя при любой возможности. Я всегда об этом говорил".



"Я сосредоточен на том, что в моих руках, чтобы помочь своей команде, независимо от моей роли. Я просто должен не падать духом. Я знаю, что мы сражаемся за большие цели, поэтому я счастлив исполнять любую роль".



"Конечно, я амбициозен и хочу играть как можно больше, но самое важное — это наша команда и командные цели", — сообщил Ориги официальному журналу "Ливерпуля".