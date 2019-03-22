Эррера хочет остаться в "Юнайтед", несмотря на интерес ПСЖ

Андер Эррера Полузащитник Андер Эррера по-прежнему собирается связать свое будущее с "Манчестер Юнайтед", несмотря на внезапно возникший интерес ПСЖ.

Сегодня утром в английском прессе появилась информация, что ПСЖ предложил Эррере, которому в августе исполнится 30, контракт на три года с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.

Парижане продемонстрировали, что готовы потратиться на испанца, если тот перейдет к ним свободным агентом по окончании сезона. Однако этот заманчивый вариант не заставил Андера засомневаться.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, приоритетом Эрреры остается новый контракт с "Юнайтед", однако стороны находятся в переговорах с прошлого лета и пока не достигли компромисса.

На "Олд Траффорд" понимают, что Андер находится в сильной позиции и может самостоятельно решать свое будущее. Это должно подтолкнуть клуб к тому, чтобы пойти на уступки и все-таки удовлетворить запросы игрока.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 397

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  1. skychnie-oboi 22.03.2019 18:39 # skychnie-oboi
    Kante>Elela

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  2. mancunia-planet 22.03.2019 18:09 # mancunia-planet
    Настоящий манкунианец!

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  3. suddenly 22.03.2019 18:03 # suddenly
    Короче хочет как Санчес зарабатывать.

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