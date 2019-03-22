Лукаку: "Ибрагимович изменил меня"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что совместный опыт тренировок и игры со Златаном Ибрагимовичем изменил его.

Ибрагимович демонстрировал великолепную игру за "Юнайтед" в сезоне 2016/17, однако та кампания была оборвана для него тяжелой травмой колена.



В том числе и из-за травмы Златана "красные дьяволы" были вынуждены потратиться на Лукаку летом 2017. Вернувшись в строй в ноябре, Ибрагимович уже не демонстрировал прежней игры, а в марте уехал в "ЛА Гэлакси", однако Ромелу все равно извлек для себя ценный опыт из короткого периода совместной работы с одним из самых титулованных футболистов мира.



"Все, чему я научился у Златана, было великолепно. Я имею ввиду истории, которые он мне рассказывал из своих времен в "Милане", "Барселоне" и даже "Аяксе", я имею ввиду нашу совместную работу на поле, да и просто видеть, какой он боец, было великолепно".



"Помню, на одной тренировке — а поскольку мы оба нападающие, то никогда не были в одной команде — мы с ним пошли в единоборство 50 на 50. Он ничуть меня не пощадил!"



"Тогда я понял, что этот парень боец и хочет сражаться за свое место в команде. Так он изменил меня. Он словно открыл мне глаза. Этому парню пришлось много сражаться, чтобы достичь того, чего он достиг".



"Поэтому я научился сохранять концентрацию, упорно работать и получать удовольствие. Потому что он тот парень, который, помимо всего прочего, умеет веселиться и является большой личностью в раздевалке", — цитирует Лукаку Sky Sports.