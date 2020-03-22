Рэднапп уверен, что Почеттино и Кейн останутся в "Тоттенхэме"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп убежден, что "шпорам" не грозит потеря Маурисио Почеттино или Харри Кейна.

В последнее время будущее Почеттино и Кейна было предметом интенсивных спекуляций. Первого связывали с уходом в "Реал" или "Манчестер Юнайтед", про второго говорили, что отсутствие трофеев может подтолкнуть его к смене клуба.



Однако Рэднапп спокоен на этот счет и верит, что Почеттино продолжит тренировать "шпор", а Кейн продолжит забивать за них голы. По мнению Харри, "Тоттенхэм" — достаточно хорошее место для них обоих.



"Тоттенхэм" по-прежнему занимает очень хорошую позицию, и я надеюсь, они смогут финишировать третьими. Конечно, Почеттино останется — он и так в большом клубе. Новый стадион, отличные игроки, отличная тренировочная база. Чего еще ты можешь пожелать?"



"А что касается Харри Кейна, то Харри проведет в "Тоттенхэме" еще много лет, никакой угрозы не существует", — сообщил Рэднапп Daily Express.