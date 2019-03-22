"Тоттенхэм" пока не будет переименовывать новый стадион

Новый стадион Тоттенхэма Новый стадион "Тоттенхэма" будет именоваться как "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" — клубу не удалось найти подходящего спонсора для переименования арены.

Ранее в марте ходили слухи, что новый 62-тысячный стадион "шпор", открытие которого назначено на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" 3 апреля, будет носить название "Найк Стэдиум" — в честь спортивного гиганта Nike.

Однако Evening Standard стало известно, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не вел никаких переговоров с Nike и вообще не ожидает переименования стадиона на следующий сезон, как минимум.

В свое время новая арена "Ювентуса" на протяжении шести лет была известна как "Ювентус Стэдиум", прежде чем в 2017 году обрела свое коммерческое название "Альянц Стэдиум" (в честь финансового гиганта Allianz), поэтому в Северном Лондоне тоже не видят причин с этим спешить.

Также у Леви был соблазн назвать новый стадион "Уайт Харт Лэйн", по примеру старого, который был снесен, однако "шпоры" остановили свой выбор на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".


Метки стадионы, Тоттенхэм, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 22.03.2019 15:17 # manutd-20champ
    Сhicken Сoop Stadium
    и думать не нужно

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  2. midas 22.03.2019 15:11 # midas
    Неужели Cersanit не сделал предложение?

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