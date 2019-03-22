"Тоттенхэм" пока не будет переименовывать новый стадион

Новый стадион "Тоттенхэма" будет именоваться как "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" — клубу не удалось найти подходящего спонсора для переименования арены.

Ранее в марте ходили слухи, что новый 62-тысячный стадион "шпор", открытие которого назначено на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" 3 апреля, будет носить название "Найк Стэдиум" — в честь спортивного гиганта Nike.



Однако Evening Standard стало известно, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не вел никаких переговоров с Nike и вообще не ожидает переименования стадиона на следующий сезон, как минимум.



В свое время новая арена "Ювентуса" на протяжении шести лет была известна как "Ювентус Стэдиум", прежде чем в 2017 году обрела свое коммерческое название "Альянц Стэдиум" (в честь финансового гиганта Allianz), поэтому в Северном Лондоне тоже не видят причин с этим спешить.



Также у Леви был соблазн назвать новый стадион "Уайт Харт Лэйн", по примеру старого, который был снесен, однако "шпоры" остановили свой выбор на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".