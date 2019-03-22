Отец Лукаса Торрейры допускает возвращение сына в Серию А

Отец полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры заявил, что допускает возвращение своего сына в итальянскую Серию А.

Сделав себе имя игрой за "Сампдорию" и сборную Уругвая, прошлым летом Торрейра присоединился к команде Унаи Эмери. Лукас принял участие в 29 из 30 матчей "канониров" в рамках Премьер-Лиги.



По словам Рикардо Торрейры, прошлым летом у его сына был выбор между "Арсеналом" и "Наполи". Лукас не жалеет, что отправился в Англию, но может однажды вернуться в Италию.



"Это правда, Лукас был очень близок к переходу в "Наполи". Мы вели переговоры с "Наполи", но случилось нечто странное — как вы знаете, трансферный рынок бывает очень переменчив".



"Переговоры — это длительный и сложный процесс, поэтому он может завершиться не так, как ты ожидал. У нас появилась возможность отправиться в Англию, и Лукас ей воспользовался. Должен сказать, он счастлив в "Арсенале".



"Естественно, Лукасу очень нравится итальянский футбол, там он вырос, и в будущем он может вернуться в Италию. Никогда не говори никогда, так что почему бы ему не вернуться однажды в эту прекрасную страну, и почему бы "Наполи" или какой-либо другому клубу не сделать свое предложение?" — цитирует Торрейру-старшего Daily Express.