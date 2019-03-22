Анонс матча Англия — Чехия

В пятницу вечером домашним матчем против сборной Чехии англичане стартуют в отборочном турнире к Евро-2020.

Это будет первый матч для команды Гарета Саутгейта в 2019 году, тогда как 2018 родоначальники футбола с полным правом могут назвать успешным для себя — они остановились в одном шаге от финала Чемпионата Мира и вышли в плей-офф Лиги Наций.



Болгария, Чехия, Косово и Черногория — именно такие соперники достались англичанам по отборочной Группе A. Недостаточный настрой и фатальное невезение видятся единственными проблемами, которые могут возникнуть у Саутгейта на пути.



Гарет продолжает следовать своему курсу, активно доверяя молодежи, благо уровень соперников располагает к смелым экспериментам. На сей раз среди вызванных игроков значатся 18-летние Джейдон Санчо и Каллум Хадсон-Одои.



- Это будет третья встреча сборных Англии и Чехии. В двух предыдущих, товарищеских, родоначальники футбола один раз победили и один раз сыграли вничью.



- Англия не знает поражений уже в 18 отборочных матчах к Чемпионатам Европы кряду (15 побед, 3 ничьи), выиграв последние 10. Последний раз команды "трех львов" проигрывала здесь Хорватии в ноябре 2007.



- Англия проиграла только один из 15 матчей при Саутгейте — 1:2 против Испании. Только у Роя Ходжсона (79.2%), Фабио Капелло (76.2%) и Уолтера Уинтерботтома (69%) процент побед дома был выше, чем у Гарета (66.7%).



- Чехия выиграла оба своих последних матча со счетом 1:0, но три победы подряд не праздновала с октября 2007.



- Англия проиграла только два из 23 последних домашних матчей во всех соревнованиях в месяце марте — Голландии в 2016 и Италии в 2002.



- Нападающий Харри Кейн забил 15 голов в 17 последних стартах за сборную Англии.



- Джейдон Санчо — первый англичанин, достигший рубежа в 10 голевых передач в топ-5 европейских лиг этого сезона.



Относительно оригинального списка вызванных игроков англичане недосчитались Трента Александер-Арнольда, Люка Шоу, Джона Стоунса, Фабиана Дельфа и Маркуса Рэшфорда. Джейдон Санчо, как ожидается, выйдет с первых минут. На игровое время также рассчитывают Каллум Хадсон-Одои и Джеймс Уорд-Проуз.



Отбор к Евро-2020. Группа A

Сборная Англии — сборная Чехии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция