"Юнайтед" возобновит интерес к Харри Магуайру

"Манчестер Юнайтед" собирается возобновить интерес к центральному защитнику "Лестера" Харри Магуайру по окончании сезона.

Достоверно известно, что "красные дьяволы" интересовались Магуайром еще прошлым летом, однако после яркой игры Харри за сборную Англии на ЧМ-2018 в России цена за него резко подскочила.



Прошлым летом исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд вообще решил не тратиться на укрепление центра обороны, о чем, возможно, пожалел — несмотря на существенный прогресс при Оле Гуннаре Сульшере "дьяволы" остаются самой пропускающей командой в топ-7 Премьер-Лиги.



Ожидается, что по окончании сезона "Юнайтед" вернется к решению этой проблемы и, наконец, раскошелится на защитника топ-уровня. На "Олд Траффорд" сватают Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма", Калиду Кулибали из "Наполи" и Милана Шкриниара из "Интера", однако Daily Star в материале с пометкой "эксклюзив" сообщает, что целью номер один "дьяволов" все-таки будет Магуайр.



"Юнайтед" собирается заинтересовать 26-летнего англичанина возможностью бороться за трофеи и увеличить вдвое свою текущую зарплату — до 140 тысяч фунтов в неделю. В качестве компенсации за Харри "Лестер" может получить от "дьяволов" около 65 млн. фунтов.