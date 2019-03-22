"Челси" составляет шорт-лист кандидатов на замену Сарри
"Челси" составляет шорт-лист кандидатов на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри, который, вероятно, будет уволен, если провалит концовку сезона.
Двумя большими целями Сарри на остаток сезона являются победа в Лиге Европы и попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Маурицио едва ли сможет сохранить свою работу, если не обеспечит путевку в Лигу Чемпионов тем или иным образом.
Как утверждает Daily Mirror, у боссов "Челси" уже появилось ощущение, что Маурицио не подходит для их клуба. Игра команды с течением сезона демонстрирует негативную динамику, а футболисты перестали публично восхищаться Сарриболом.
По информации издания, изначально владелец "Челси" Роман Абрамович присматривался к Зинедину Зидану и Массимилиано Аллегри, однако первый вернулся в "Реал", а второй дистанцировался от работы на "Стэмфорд Бридж".
В качестве более реалистичных кандидатур на замену Сарри "синие" теперь видят Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" и Фрэнка Лэмпарда из "Дерби". "Челси" хочет быть готов на случай, если дебютный Маурицио завершится провалом.
22.03.2019 11:00
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Помнится как они перед началом сезона Йокановича хотели ахахаха
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Ток один человек щас может вытащить говнецо из ямы, моур!
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Норм так черт-лист))) Зидана они хотели видители, а будет Эшпириту Санта ахахааа
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В смысле «если провалит концовку»?!
Он уже весь сезон в унитаз слил, фейл очкастый.
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Слуцкий придет 100%
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думаю Лампард будет не хуже саррибала, пусть работает во время бана. Мы уже и так середняк, так что бояться нечего.
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По наклонной вниз
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