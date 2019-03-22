"Челси" составляет шорт-лист кандидатов на замену Сарри

Маурицио Сарри "Челси" составляет шорт-лист кандидатов на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри, который, вероятно, будет уволен, если провалит концовку сезона.

Двумя большими целями Сарри на остаток сезона являются победа в Лиге Европы и попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Маурицио едва ли сможет сохранить свою работу, если не обеспечит путевку в Лигу Чемпионов тем или иным образом.

Как утверждает Daily Mirror, у боссов "Челси" уже появилось ощущение, что Маурицио не подходит для их клуба. Игра команды с течением сезона демонстрирует негативную динамику, а футболисты перестали публично восхищаться Сарриболом.

По информации издания, изначально владелец "Челси" Роман Абрамович присматривался к Зинедину Зидану и Массимилиано Аллегри, однако первый вернулся в "Реал", а второй дистанцировался от работы на "Стэмфорд Бридж".

В качестве более реалистичных кандидатур на замену Сарри "синие" теперь видят Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" и Фрэнка Лэмпарда из "Дерби". "Челси" хочет быть готов на случай, если дебютный Маурицио завершится провалом.


Метки Вулверхэмптон, Дерби, Лэмпард, Сарри, тренеры, Челси, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. carrick-16 22.03.2019 11:36 # carrick-16
    Помнится как они перед началом сезона Йокановича хотели ахахаха

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  2. quavo 22.03.2019 11:32 # quavo
    Ток один человек щас может вытащить говнецо из ямы, моур!

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  3. mancunia-planet 22.03.2019 11:26 # mancunia-planet
    Норм так черт-лист))) Зидана они хотели видители, а будет Эшпириту Санта ахахааа

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  4. chelsea88 22.03.2019 11:05 # chelsea88
    В смысле «если провалит концовку»?!
    Он уже весь сезон в унитаз слил, фейл очкастый.

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  5. john-jones 22.03.2019 11:04 # john-jones
    Слуцкий придет 100%

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  6. g3ndalf 22.03.2019 11:02 # g3ndalf
    думаю Лампард будет не хуже саррибала, пусть работает во время бана. Мы уже и так середняк, так что бояться нечего.

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  7. chebrec 22.03.2019 11:02 # chebrec
    По наклонной вниз

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