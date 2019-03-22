Руни: "Чемпионство "Ливерпуля" было бы невыносимо для меня"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что для него было бы кошмаром чемпионство "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Являясь воспитанником "Эвертона" и проведя львиную долю своей карьеры в "Юнайтед", Руни испытывает угнетающие чувства от успехов команды Юргена Клоппа.



Как и Рио Фердинанд, признавшийся об этом накануне, Уэйн предпочел бы, чтобы титул в этом сезоне достался "Манчестер Сити".



"Когда две этих команды сражаются за титул, это отличная причина, чтобы находиться вне страны. Надеюсь, "Манчестер Сити" опередит "Ливерпуль" на финише. Чемпионство "Ливерпуля" было бы невыносимо для меня, это кошмар для любого эвертонианца".



"Я помню 2005 год, когда они выиграли Лигу Чемпионов. Они до сих пор говорят о той победе, поэтому теперь они могут получить тему для разговоров еще на 10-15 лет!" — сообщил Руни talkSPORT.