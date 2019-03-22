"Ливерпуль" следит за Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои и Джордан Хендерсон "Ливерпуль" вступил в борьбу за вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, который приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту.

Напомним, Хадсон-Одои порывался покинуть "Стэмфорд Бридж" еще в январе, когда "Бавария" сделала несколько предложений о его покупке, а сам Каллум подал прошение о трансфере.

Тогда "синие" предпочли сохранить своего воспитанника, надеясь, что в остатке сезона Хадсон-Одои одумается и свяжет свое будущее с родным клубом. Однако пока никаких предпосылок к этому нет — Маурицио Сарри по-прежнему не балует Каллума своим доверием.

Уже сегодня против Чехии или в понедельник против Черногории Хадсон-Одои может установить уникальное достижение, став игроком, который отметится своим первым появлением в старте сборной Англии раньше, чем в старте своего клуба в рамках Премьер-Лиги.

Ожидается, что по окончании сезона "Бавария" вернется за 18-летним англичанином, однако на сей раз будет не в одиночестве. По информации Bild, за Хадсон-Одои готова побороться и дортмундская "Боруссия", которой может потребоваться замена для Джейдона Санчо, вызывающего интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".

Конкуренцию грандам Бундеслиги в борьбе за Каллума собирается составить "Ливерпуль", который внимательно следит за ситуацией, чтобы в нужный момент вмешаться.


Метки Ливерпуль, слухи, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 755

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Последние комментарии:




  1. alexomck 22.03.2019 09:32 # alexomck
    Челси вечный трамплин на пути в МЮ и ЛФК.

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  2. blackbirdofk 22.03.2019 09:26 # blackbirdofk
    Если не дурак, не пойдет. Эти педрилы Соланке испортили.

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  3. ofori-twumasi 22.03.2019 09:25 # ofori-twumasi
    За этим молодым негройдом все следят, а он себе жирный контракт выбивает из Щелси.

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  4. januzaj00 22.03.2019 09:08 # januzaj00
    - Кто мы?!
    - Ливерпуль!
    - Что мы хотим сделать?!
    - Собрать всех бегунков!

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  5. john-jones 22.03.2019 09:08 # john-jones
    Трансфер в Ливерпуль это в первую очередь высшее проявление неуважения к себе самому. Не стоит молодому дарованию создавать себе дурную репутацию.

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  6. blackdreamer 22.03.2019 09:02 # blackdreamer
    да не
    хватит соланке и стуридже и коулов

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  7. mancityman 22.03.2019 09:02 # mancityman
    )))))))))))

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