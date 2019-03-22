"Ливерпуль" следит за Хадсон-Одои
"Ливерпуль" вступил в борьбу за вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, который приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту.
Напомним, Хадсон-Одои порывался покинуть "Стэмфорд Бридж" еще в январе, когда "Бавария" сделала несколько предложений о его покупке, а сам Каллум подал прошение о трансфере.
Тогда "синие" предпочли сохранить своего воспитанника, надеясь, что в остатке сезона Хадсон-Одои одумается и свяжет свое будущее с родным клубом. Однако пока никаких предпосылок к этому нет — Маурицио Сарри по-прежнему не балует Каллума своим доверием.
Уже сегодня против Чехии или в понедельник против Черногории Хадсон-Одои может установить уникальное достижение, став игроком, который отметится своим первым появлением в старте сборной Англии раньше, чем в старте своего клуба в рамках Премьер-Лиги.
Ожидается, что по окончании сезона "Бавария" вернется за 18-летним англичанином, однако на сей раз будет не в одиночестве. По информации Bild, за Хадсон-Одои готова побороться и дортмундская "Боруссия", которой может потребоваться замена для Джейдона Санчо, вызывающего интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".
Конкуренцию грандам Бундеслиги в борьбе за Каллума собирается составить "Ливерпуль", который внимательно следит за ситуацией, чтобы в нужный момент вмешаться.
22.03.2019 09:00
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Последние комментарии:
Челси вечный трамплин на пути в МЮ и ЛФК.
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Если не дурак, не пойдет. Эти педрилы Соланке испортили.
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За этим молодым негройдом все следят, а он себе жирный контракт выбивает из Щелси.
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- Кто мы?!
- Ливерпуль!
- Что мы хотим сделать?!
- Собрать всех бегунков!
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Трансфер в Ливерпуль это в первую очередь высшее проявление неуважения к себе самому. Не стоит молодому дарованию создавать себе дурную репутацию.
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да не
хватит соланке и стуридже и коулов
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)))))))))))
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