Де Лигта и Дибалы не будет в "Ливерпуле"

Вопреки появившимся в прессе слухам, "Ливерпуль" не планирует покупать защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта или нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу грядущим летом.

На днях в итальянской прессе появилась информация, что мерсисайдский клуб "серьезно настроен" приобрести Дибалу, чья игра заметно потускнела после переезда в Турин Криштиану Роналду.



Даже если Пауло действительно будет доступен для трансфера по окончании сезона, "Ювентус" едва ли согласится на сумму менее 100 миллионов евро (87 млн. фунтов). Тратить такие деньги "Ливерпуль" не готов, утверждает Liverpool Echo.



По информации издания, главный тренер "красных" Юрген Клопп вообще не собирается совершать крупных покупок грядущим летом. Совершив ряд дорогостоящих трансферов в 2018 году, включая Виргила Ван Дейка, Алиссона, Наби Кейта и Фабиньо, на сей раз "Ливерпуль" возьмет паузу.



По этой самой причине исключен переход в "Ливерпуль" и талантливого Де Лигта, о котором многие фанаты "красных" мечтают как об идеальном партнере для Ван Дейка по центру обороны.



Как и Дибала, Де Лигт оценивается во многие десятки млн. фунтов, тогда как "Ливерпуль" и близко не собирается тратить таких сумм грядущим летом.