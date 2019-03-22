ПСЖ пытается переманить Андера Эрреру

ПСЖ предпринял отчаянную попытку перехватить полузащитника Андера Эрреру, который находится на пороге подписания нового контракта с "Манчестер Юнайтед".

29-летний испанец превратился в ключевого игрока "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера, однако действующий контракт Эрреры истекает уже в конце этого сезона.



Ранее в марта английская пресса неоднократно сообщала, что "Юнайтед" добился значительного прогресса в переговорах с Андером о продлении сотрудничества, однако сейчас Daily Mail стало известно, что над "дьяволами" нависла реальная угроза лишиться игрока безо всякой компенсации.



Сообщается, что ПСЖ уже вышел на контакт с представителями Эрреры и сделал экс-игроку "Атлетика" из Бильбао весьма заманчивое предложение — трехлетний контракт с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.



Добавим, что парижане находятся в поисках центрального полузащитника с января, когда они безуспешно пытались переманить Идриссу Гейе из "Эвертона".