ПСЖ пытается переманить Андера Эрреру
ПСЖ предпринял отчаянную попытку перехватить полузащитника Андера Эрреру, который находится на пороге подписания нового контракта с "Манчестер Юнайтед".
29-летний испанец превратился в ключевого игрока "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера, однако действующий контракт Эрреры истекает уже в конце этого сезона.
Ранее в марта английская пресса неоднократно сообщала, что "Юнайтед" добился значительного прогресса в переговорах с Андером о продлении сотрудничества, однако сейчас Daily Mail стало известно, что над "дьяволами" нависла реальная угроза лишиться игрока безо всякой компенсации.
Сообщается, что ПСЖ уже вышел на контакт с представителями Эрреры и сделал экс-игроку "Атлетика" из Бильбао весьма заманчивое предложение — трехлетний контракт с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.
Добавим, что парижане находятся в поисках центрального полузащитника с января, когда они безуспешно пытались переманить Идриссу Гейе из "Эвертона".
22.03.2019 07:00
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Андер Эррера наш!
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