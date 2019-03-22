Садио Мане: выход из тени Салаха

Садио Мане преодолел большой путь от игрока, который пять лет назад дебютировал в английском футболе, до того, кто сейчас забивает решающие мячи в плей-офф Лиги Чемпионов и потенциально определяет судьбу титула Премьер-Лиге. Наш сегодняшний герой — сенегальский нападающий "Ливерпуля".

При всех этих эпитетах кажется, что 27-летний Мане по-прежнему не раскрывает свой потенциал в полной мере. "Он и сам не осознает, каким футболистом может быть", — неоднократно говорил Юрген Клопп. Как бы там ни было, а Мане точно не пользуется той славой, которой он уже добился. Сенегалец остается скромным и даже неприметным за рамками своих футбольных талантов. Будучи одним из самых эффективных атакующих игроков в Европе, Садио Мане едва ли похож на звезду футбола.



Знаменитой стала история о том, как Мане попросил журналиста, бравшего у него интервью, не разглашать информацию о благотворительности футболиста в родном Сенегале. "Я делаю это не для публичности", — объяснял Садио. Он похож на одного из тех игроков, которые хотят полностью сконцентрироваться на игровом процессе и не делать ни шагу за рамки роли, которую ему определяет менеджер команды.



Впрочем, Юрген Клопп говорил не только о скромности и восприятии Мане его положения. При всех очевидных талантах, Садио не добивался каких-то выдающихся цифр, которые позволили бы занести его в число лучших футболистов Европы. Любому большому игроку атаки нужна "цифра". Мане на протяжении пяти лет в Англии стабильно забивает больше 10, но достичь отметки в 20 голов до этого года ему не удавалось. И это даже удивительно, учитывая, что Садио часто выглядит машиной, сметающей все на своем пути, а вместе с тем — очень неплохим финишером. И Клопп, скорее всего, имел ввиду именно: ничто не мешает Мане получать то же признание, что есть у Мохамеда Салаха.



Египтянин, который выдающимся образом провел предыдущий сезон, оставил Мане в своей тени. Вместе с Роберто Фирмино они образовали невероятно эффективное атакующее трио, где Мохамеду все же досталась роль единственной настоящей звезды и первой скрипки.



Мане впечатлил "Энфилд" после перехода из "Саутгемптона". В сезоне 2016/17 он забил 13 голов и получил награду лучшему игроку года в команде. Казалось, что "Ливерпуль" за 34 миллиона фунтов провернул выдающуюся сделку, забрав себе потенциального игрока топ-уровня. Все было именно так, пока Салах в первый свой сезон в Ливерпуле почти за те же деньги не выдал цифры другого порядка и не изменил представление о "выдающейся сделке".



Разумеется, Мане пришлось наступить на свои интересы сходу — Салах занял более привычную для Садио позицию правого атакующего полузащитника, а сам сенегалец отправился налево. Несмотря на это, показатели Мане остались великолепными. Показательно, что два года подряд Садио признавался вторым игроком Африки, проигрывая только Салаху. Но в этом году Мане вышел из тени египтянина.



Изначально было понятно, что Салах вряд ли сможет повторить то, что удалось ему в прошлой кампании. Но дело не только в этом. Сам Мане вывел свое умение завершать атаки на новый уровень. Настоящий прорыв в игре сенегальца тоже случился в ключевой момент сезона, когда чемпионские амбиции "Ливерпуля" попали под сомнение, а Мохамед Салах "замолчал" и столкнулся с теми же проблемами при реализации моментов, что были у него на старте сезона.



Салах не забивал в последних семи играх за команду — очевидно, что прежде с ним такого в "Ливерпуле" не случалось. Мане в то же время демонстрирует свою лучшую эффективность в карьере. У Садио семь голов в пяти последних встречах, а также 11 в последних 11. Он догнал Салаха в списке лучших бомбардиров. Имея 17 мячей, он всего в одном шаге от Серхио Агуэро – лидера гонки всего чемпионата. За награду Игрока Года Садио Мане побороться уже не успеет, но в нынешней форме он способен соревноваться за "Золотую бутсу" с Агуэро, Кейном и компанией. Впечатляет и то, что Садио, в отличие от конкурентов, все свои мячи забивает с игры.



Реализация моментов сенегальцем в последнее время превосходна, а его мячи — часто очень важные и классные по исполнению. Таким был его гол в ворота "Баварии", открывший счет в мюнхенской встрече. В матче Лиги Чемпионов Мане оформил дубль, но более показательным для его характеристики был гол в ворота "Фулхэма" в игре последнего тура чемпионата. Мане на левом фланге начал комбинацию, которая в итоге привела к его же голу. Он успел сначала развернуть атаку в сторону штрафной, совершить туда забег и завершить дело.



В этом весь Мане. Игрок, энергия которого на поле не видит никаких преград и делает его временами машиной, которую невозможно остановить. И сейчас Юрген Клопп получает подтверждение того, что сенегалец по-прежнему способен на большее. Возможно, Садио, как и всем нам, еще только предстоит понять, насколько он действительно хорош.



Иван Громиков специально для FAPL.ru