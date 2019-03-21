Азар: "Начал играть в футбол благодаря Зидану"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар продолжил флиртовать с "Реалом", заявив, что начал играть в футбол благодаря главному тренеру Королевского клуба Зинедину Зидану.

Истекающий в следующем году контракт Азара не оставляет "Челси" особого выбора — если по окончании сезона Эден откажется от новой сделки и попросит отпустить его, "синие" будут вынуждены вступить в переговоры с "Реалом".



Азар никогда не скрывал, что "Реал" является клубом его мечты, но с не меньшим обожанием 28-летний бельгиец относится лично Зидану, который ранее в марте вернулся на тренерский мостик "сливочных".



"Кого я предпочитаю, Зинедина Зидана или Роберто Мартинеса (главного тренера сборной Бельгии)? Если говорить о них как об игроках, то они несравнимы — я так сильно уважаю Зидана, он мой идол. Благодаря ему я начал играть в футбол", — цитирует Азара AS.