Бруну Фернандеш пополнил список трансферных целей МЮ

Бруну Фернандеш Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш пополнил список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже неоднократно говорил, что активно строит планы на следующий сезон, несмотря на свой пока что краткосрочный контракт.

По информации Evening Standard, эти планы включают в себя и согласование списка трансферных целей "красных дьяволов" с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом.

Сульшер сообщил Вудворду, что "Юнайтед" нуждается в полузащитнике высокого уровня, чтобы восполнить пустоту, образовавшуюся после отъезда Маруана Феллайни в Китай в январе.

В данный момент у Сульшера просто нет адекватных альтернатив Полю Погба, Неманье Матичу и Андеру Эррере в центре поля. 24-летний Фернандеш мог бы стать именно таким игроком.

Капитан "Спортинга" выдающимся образом проводит этот сезон, забив 24 гола и отдав 14 результативных передач, хотя играет полузащитника. Также Бруну заработал репутацию первоклассного исполнителя штрафных и дальних ударов.

Интерес к игроку сборной Португалии проявляют и некоторые другие топ-клубы Европы, поэтому "Юнайтед" придется подсуетиться, чтобы не упустить Фернандеша.


Метки видео, Манчестер Юнайтед, Порту, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 494

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverfun 21.03.2019 22:37 # liverfun
    уйдет в баварию

    (ответить)

  2. smokekush 21.03.2019 22:36 # smokekush
    Статистика конечно впечатляет

    (ответить)

  3. zhanik7 21.03.2019 22:22 # zhanik7
    Заверните пожалуйста и в МЮ скорее и отдайте ему номер 7!

    (ответить)

  4. mancunia-planet 21.03.2019 22:20 # mancunia-planet
    по видосу топарь лютый

    (ответить)

  5. seva 21.03.2019 22:12 # seva
    Португальский Таир.

    (ответить)

  6. brown-ale 21.03.2019 22:09 # brown-ale
    Португальский Лэмпард.

    (ответить)

  7. suddenly 21.03.2019 22:05 # suddenly
    Не плохой удар у него, интересно было бы посмотреть на него в АПЛ.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: