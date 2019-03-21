Бруну Фернандеш пополнил список трансферных целей МЮ

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш пополнил список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже неоднократно говорил, что активно строит планы на следующий сезон, несмотря на свой пока что краткосрочный контракт.



По информации Evening Standard, эти планы включают в себя и согласование списка трансферных целей "красных дьяволов" с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом.



Сульшер сообщил Вудворду, что "Юнайтед" нуждается в полузащитнике высокого уровня, чтобы восполнить пустоту, образовавшуюся после отъезда Маруана Феллайни в Китай в январе.



В данный момент у Сульшера просто нет адекватных альтернатив Полю Погба, Неманье Матичу и Андеру Эррере в центре поля. 24-летний Фернандеш мог бы стать именно таким игроком.



Капитан "Спортинга" выдающимся образом проводит этот сезон, забив 24 гола и отдав 14 результативных передач, хотя играет полузащитника. Также Бруну заработал репутацию первоклассного исполнителя штрафных и дальних ударов.



Интерес к игроку сборной Португалии проявляют и некоторые другие топ-клубы Европы, поэтому "Юнайтед" придется подсуетиться, чтобы не упустить Фернандеша.



