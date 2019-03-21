Рэшфорд возвращается в "Юнайтед" лечить лодыжку

Нападающий Маркус Рэшфорд не сыграет за сборную Англии в матчах против Чехии и Черногории из-за травмы лодыжки, которая вынудила его досрочно вернуться в "Манчестер Юнайтед" на лечение.

Это повреждение Рэшфорд получил еще во время безголевого матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в прошлом месяце.



После того матча Маркус отметился пятью появлениями на поле, однако это лишь усугубило его проблему. Доктора сборной Англии решили, что рисковать 21-летним нападающим в отборе к Евро-2020 не стоит.



"Маркус работал с нашим медицинским персоналом всю неделю. Мы пытались добиться определенного прогресса с помощью тренировок, и он совершал пробежки, однако стало очевидно, что он не будет готов к нашим матчам, поэтому мы решили вернуть его в клуб. Он пропустит эти две игры", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Sky Sports.



Добавим, что ранее Саутгейт также недосчитался Трента Александер-Арнольда, Люка Шоу, Джона Стоунса, Фабиана Дельфа и Рубена Лофтус-Чика.