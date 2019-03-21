Начал работу трибунал по спору между "Челси" и Конте

В четверг состоялось первое заседание трибунала по спору между "Челси" и тренером Антонио Конте, которым не удалось договориться об условиях своего расставания в досудебном порядке.

Напомним, "Челси" уволил Конте прошлым летом, несмотря на то, что за два сезона итальянский специалист принес клубу титул Премьер-Лиги и Кубок Англии.



Как сообщает The Times, в контракте Антонио было прописано условие, согласно которому он должен получить гарантированную компенсацию в 9 миллионов фунтов за оставшийся год по своему контракту.



Однако "синие" считают, что Конте не соблюдал условия своего контракта и не вел себя подобающим образом в предшествовавшие увольнению месяцы, а потому не заслуживает сумму целиком.



Одним из главных аргументов "Челси" является выходка Конте в отношении нападающего Диего Косты. После окончания чемпионского для "синих" сезона 2016/17 Антонио, не посоветовавшись об этом с руководством, указал игроку на дверь.



То текстовое сообщение, которое тренер отправил своему подопечному, обернулось большим скандалом — а также нанесло клубу убытки, помешав продать Косту по реальной рыночной стоимости, как считают боссы "Челси".



В четверг состоялось первое заседание трибунала, составленного из трех членов. Орган судебной власти начал выслушивать аргументы обеих сторон, после чего попытается урегулировать конфликт, в противном же случае дело будет передано в трибунал по трудовым спорам, а далее по цепочке, если потребуется — в Высокий суд.