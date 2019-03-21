"Челси" не собирается оставлять Игуаина у себя
"Челси" не планирует продлевать аренду Гонсало Игуаина или выкупать трансфер аргентинского нападающего по окончании сезона.
Чтобы Маурицио Сарри смог воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Наполи", в январе "синим" пришлось убедить "Ювентус" отозвать Игуаина из аренды в "Милане", а затем отправить на таких же условиях Гонсало на "Стэмфорд Бридж".
Это арендное соглашение предусматривает опцию выкупа за 15.5 миллионов фунтов и опцию продления на 12 месяцев, но ни той, ни другой "Челси" пользоваться не собирается, утверждает Marca.
Такое решение обусловлено неважной игрой 31-летнего аргентинца, который забил лишь три гола в 10 матчах за лондонский клуб. Игуану пока не удалось обрести свое бомбардирское чутье, которое он демонстрировал в "Наполи".
Нежелание "Челси" оставлять Игуаина у себя станет неприятной новостью для "Ювентуса", который не хочет принимать Гонсало назад и теперь, вероятно, будет вынужден искать новое пристанище для экс-игрока "Реала".
21.03.2019 19:05
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