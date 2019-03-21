"Челси" не собирается оставлять Игуаина у себя

Гонсало Игуаин "Челси" не планирует продлевать аренду Гонсало Игуаина или выкупать трансфер аргентинского нападающего по окончании сезона.

Чтобы Маурицио Сарри смог воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Наполи", в январе "синим" пришлось убедить "Ювентус" отозвать Игуаина из аренды в "Милане", а затем отправить на таких же условиях Гонсало на "Стэмфорд Бридж".

Это арендное соглашение предусматривает опцию выкупа за 15.5 миллионов фунтов и опцию продления на 12 месяцев, но ни той, ни другой "Челси" пользоваться не собирается, утверждает Marca.

Такое решение обусловлено неважной игрой 31-летнего аргентинца, который забил лишь три гола в 10 матчах за лондонский клуб. Игуану пока не удалось обрести свое бомбардирское чутье, которое он демонстрировал в "Наполи".

Нежелание "Челси" оставлять Игуаина у себя станет неприятной новостью для "Ювентуса", который не хочет принимать Гонсало назад и теперь, вероятно, будет вынужден искать новое пристанище для экс-игрока "Реала".


Метки Игуаин, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2019 19:05

Количество просмотров Просмотров: 947

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 21.03.2019 19:23 # chr1s8rown
    В мю по стопам флакао

    (ответить)

  2. januzaj00 21.03.2019 19:21 # januzaj00
    Потрачено

    (ответить)

  3. dallaslp 21.03.2019 19:19 # dallaslp
    в МЮ на зарплату 400к+

    (ответить)

  4. lfcynwa 21.03.2019 19:09 # lfcynwa
    топовый игрок, но не топовый страйкер

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: