Пулишич предпочитает играть на позиции Азара

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулшич заявил, что его любимая позиция это та, на которой в "Челси" играет Эден Азар.

Напомним, "синие" еще в январе оформили трансфер Пулишича стоимостью 58 миллионов фунтов, позволив Кристиану доиграть сезон в Дортмунде.



20-летний игрок сборной США видится многим прямой заменой Азару, который отказывается продлевать свой истекающий в следующем году контракт и открыто говорит о желании выступать за "Реал". Если Эден все-таки уйдет, то его место на левом краю атаки в команде Маурицио Сарри пустовать не будет.



"Думаю, эта позиция очень хороша для меня. Естественно, я не зациклен на своей игровой позиции, мне просто нравится находиться в зоне атаки, где я могу созидать и помогать команде забивать голы, но именно там я чувствую себя лучше всего".



"Мне нравится стиль, в котором играет наша сборная, и мне очень нравится эта позиция", — цитирует Пулишича Daily Express.