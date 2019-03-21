Пулишич предпочитает играть на позиции Азара

Кристиан Пулишич Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулшич заявил, что его любимая позиция это та, на которой в "Челси" играет Эден Азар.

Напомним, "синие" еще в январе оформили трансфер Пулишича стоимостью 58 миллионов фунтов, позволив Кристиану доиграть сезон в Дортмунде.

20-летний игрок сборной США видится многим прямой заменой Азару, который отказывается продлевать свой истекающий в следующем году контракт и открыто говорит о желании выступать за "Реал". Если Эден все-таки уйдет, то его место на левом краю атаки в команде Маурицио Сарри пустовать не будет.

"Думаю, эта позиция очень хороша для меня. Естественно, я не зациклен на своей игровой позиции, мне просто нравится находиться в зоне атаки, где я могу созидать и помогать команде забивать голы, но именно там я чувствую себя лучше всего".

"Мне нравится стиль, в котором играет наша сборная, и мне очень нравится эта позиция", — цитирует Пулишича Daily Express.


Метки Боруссия, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2019 18:00

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  1. j-silver 21.03.2019 18:24 # j-silver
    Жуткий топарик это пулишич, побачил его в ютюбе + вся америка будет за челси, а это плюс миллиард фунтов ежемесячно чисто с атрибутики

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  2. chebrec 21.03.2019 18:10 # chebrec
    Ну все ясно Азар на выход

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