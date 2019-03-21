"Реал" может переключиться с Азара на Андерсона

Фелипе Андерсон "Реал" попытается приобрести Фелипе Андерсона из "Вест Хэма", если не сможет заполучить свою трансферную цель номер один в лице плеймейкера "Челси" Эдена Азара.

Истекающий в следующем году контракт Азара, неослабевающая мечта Эдена о "Реале" и возвращение Зинедина Зидана на "Сантьяго Бернабеу создают, казалось бы, идеальные условия для переезда лучшего игрока "синих" в Мадрид.

Однако двум клубам еще нужно договориться о размере компенсации, и здесь "Челси" имеет все основания затребовать сверх того, что мог бы затребовать при обычных обстоятельствах, ведь "синие" оказались под трансферным запретом ФИФА на два окна.

Как стало известно Sky Sports, ранее в марте "Реал" уже сделал свое первое предложение по Азару в размере 60 миллионов фунтов, однако "Челси" рассчитывает на вдвое большую сумму.

Если "Реал" не договорится с "Челси", то может переключить свое внимание на альтернативную цель в лице Андерсона, который присоединился к "Вест Хэму" прошлым летом из "Ромы" за 40 млн. фунтов.

25-летний бразилец очень уверенно проводит свой дебютный английский сезон, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами в рамках Премьер-Лиги, и в данный момент оценивается в 65 млн. фунтов.


Метки Азар, Андерсон, Вест Хэм, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2019 17:00

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  1. sellman 21.03.2019 17:47 # sellman
    Тупая утка Реала, чтобы надавать на Челси.
    Местная фауна в очередной раз подтверждает свой низкий уровень развития.

    Челси только выиграет, если Азар останется. Реал это знает.

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  2. danik9 21.03.2019 17:36 # danik9
    Андерсон из Римского Лацио...

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  3. reams 21.03.2019 17:25 # reams
    хех, не зря я приравнивал все время пенсов к молоткам, Челсей=ВХ,
    Назар=Андерсон

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  4. makeewadim 21.03.2019 17:24 # makeewadim
    Неожиданно от реала проявлять такое благоразумие) азар видимо показал свой максимум, а андерсен ещё "возможно" сможет.

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  5. redevilsfun 21.03.2019 17:23 # redevilsfun
    Азар середняк, его место в Челси

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  6. alexomck 21.03.2019 17:10 # alexomck
    Хазард оказался игроком уровня Андерсона, когда местные глорики на Месси его ровняли:)

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