"Реал" может переключиться с Азара на Андерсона

"Реал" попытается приобрести Фелипе Андерсона из "Вест Хэма", если не сможет заполучить свою трансферную цель номер один в лице плеймейкера "Челси" Эдена Азара.

Истекающий в следующем году контракт Азара, неослабевающая мечта Эдена о "Реале" и возвращение Зинедина Зидана на "Сантьяго Бернабеу создают, казалось бы, идеальные условия для переезда лучшего игрока "синих" в Мадрид.



Однако двум клубам еще нужно договориться о размере компенсации, и здесь "Челси" имеет все основания затребовать сверх того, что мог бы затребовать при обычных обстоятельствах, ведь "синие" оказались под трансферным запретом ФИФА на два окна.



Как стало известно Sky Sports, ранее в марте "Реал" уже сделал свое первое предложение по Азару в размере 60 миллионов фунтов, однако "Челси" рассчитывает на вдвое большую сумму.



Если "Реал" не договорится с "Челси", то может переключить свое внимание на альтернативную цель в лице Андерсона, который присоединился к "Вест Хэму" прошлым летом из "Ромы" за 40 млн. фунтов.



25-летний бразилец очень уверенно проводит свой дебютный английский сезон, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами в рамках Премьер-Лиги, и в данный момент оценивается в 65 млн. фунтов.