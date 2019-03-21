"Юнайтед" разрешил Рохо тренироваться с "Эстудиантесом"
"Манчестер Юнайтед" разрешил своему защитнику Маркосу Рохо тренироваться с аргентинским "Эстудиантесом".
В этом сезоне Рохо сыграл только три матча за "красных дьяволов", причем последний из них датируется еще декабрем, когда "Юнайтед" был бит "Валенсией" в Лиге Чемпионов.
29-летний аргентинец пока не имел возможности, чтобы произвести впечатление на Оле Гуннара Сульшера, основными центральными защитниками у которого стали Виктор Линделеф и Крис Смоллинг.
Столь длительное отсутствие Маркоса обусловлено проблемами со здоровьем, причем теперь защитнику было позволено набирать форму вдали от базы "Юнайтед" в Каррингтоне.
В своем официальном заявлении "Эстудиантес" сообщает, что с разрешения "дьяволов" Рохо приступил к тренировкам с первой командой. По мнению Evening Standard, Маркос будет готовить себя к тому, чтобы грядущим летом сменить клуб, несмотря на оставшиеся два года по контракту с "Юнайтед".
21.03.2019 16:00
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Последние комментарии:
Если бы не травмы, то играл бы довольно неплохо между дисквалификациями
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Рохо слева збс
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надо мурине разрешить участвовать в дог шоу
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лигенда
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