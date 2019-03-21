"Рома" все еще хочет Сарри, несмотря на назначение Раньери

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри остается целью номер один для "Ромы", несмотря на назначение Клаудио Раньери две недели назад.

Напомним, римляне не простили поспешный вылет из Лиги Чемпионов Эусебио Ди Франческо, вместе с которым своей работы лишился и спортивный директор Мончи.



Место Ди Франческо на тренерском мостике "Ромы" занял Раньери, бывший наставник "Челси", "Лестера" и "Фулхэма". Однако клуб Серии А рассматривает Клаудио исключительно как временную фигуру, что подтверждается длительностью контракта.



Как сообщает Evening Standard, "Рома" все еще надеется переманить по окончании сезона Сарри, который заработал солидную репутацию в итальянском футболе, возглавляя "Наполи".



По информации издания, 60-летний Сарри является первым выбором для президента "Ромы" Джеймса Палотты. Для римлян было бы на руку, чтобы к окончанию сезона Маурицио лишился бы своей работы в "Челси", а это может произойти, если "синие" не финишируют в топ-4 и не выиграют Лигу Европы.