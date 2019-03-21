Компани ведет переговоры с "Сити" о продлении контракта

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани уже обсуждает продление своего контракта, что позволит ему остаться в клубе на следующий сезон.

В январе главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил сомнения насчет будущего Компани, заявив, что Венсан должен решить свои проблемы со здоровьем, чтобы продлить свое пребывание в клубе.



Эти проблемы Компани успешно преодолел и доказал, что может быть полезен не только в раздевалке, но и все еще — на футбольном поле.



По всей видимости, 32-летнему защитнику удалось развеять сомнения Гвардиолы и боссов "Сити". Как стало известно Evening Standard, Венсан уже вступил в переговоры с клубом о продлении контракта на 12 месяцев.



Издание предполагает, что с продлением своего контракта Компани согласится на понижение своей зарплаты и еще больше отдалится от стартового состава. По слухам, стороны также могут договориться о роли бельгийца в клубе после завершения игровой карьеры.