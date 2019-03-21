Чемпионство "Сити" было бы менее болезненным для Фердинанда, чем "Ливерпуля"

Рио Фердинанд и Карлос Тевес Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд предпочел бы, чтобы чемпионом Премьер-Лиги в этом сезоне стал "Манчестер Сити", а не "Ливерпуль".

В данный момент "Ливерпуль" имеет два очка преимущества над "Сити", но сыграл на матч больше — концовка обещает быть захватывающей для нейтральных зрителей и не очень приятной для фанатов "Юнайтед".

Выбирая между заклятым врагом своего клуба и шумным соседом, Фердинанд приходит к мысли, что чемпионство "горожан" было бы для него менее болезненным.

"Это худший сценарий из возможных для кого-то, кто имеет отношение к "Юнайтед", поддерживает "Юнайтед" и играл за "Юнайтед". Будучи экспертом, я вынужден высказываться насчет этого публично и как-то извиваться".

"Победа "Манчестер Сити" в лиге стала бы меньшей из двух зол. Я уже видел это и сам был частью этого. Я пережил это как игрок, поэтому я способен это выдержать в эмоциональном плане".

"Как я с этим справляюсь? Я просто отстраняюсь от всего этого. Да и немногие фанаты "Манчестер Сити" мне досаждают".

"С "Ливерпулем" история другая. Про некоторых людей я даже не знал, что они поддерживают "Ливерпуль". После 20 лет тишины они снова начинают говорить, хотя еще ничего не выиграли. Поэтому мне было бы больно увидеть их чемпионство, но, послушайте, победит лучшая команда, и это будет заслуженно", — сообщил Фердинанд Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 741

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 21.03.2019 13:25 # gerrard08
    доставляет как эти скамы отсасывают друг у друга, но да ладно, мы и так знали что все они захлебнутся в собственной желчи, как только лфк сделает это.

    фото топ)

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  2. johnny1905 21.03.2019 13:21 # johnny1905
    Что в англии, что здесь дохера пиздят. Ну что сказать ? Колбасники они везде колбасниками) протопим за сити )

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  3. serg34 21.03.2019 13:17 # serg34
    Тэвез "вырывает очко" у Ферндинанда в решающем матче

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  4. suddenly 21.03.2019 13:15 # suddenly
    Как всегда фото для сбора местной фауны.

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  5. stamford-bridge 21.03.2019 13:11 # stamford-bridge
    норм тогда Тевес отфистил этого обрыгана черного

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  6. jack-willsher 21.03.2019 13:05 # jack-willsher
    как же великие скаузеры завтавляют гореть жопки манков даже без 0 опл

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  7. mancunia-planet 21.03.2019 13:01 # mancunia-planet
    На чемп Сити, вообще покую, когда есть безтрофейный Шлифер. Тут двух мнений быть не может.

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