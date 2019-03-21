Чемпионство "Сити" было бы менее болезненным для Фердинанда, чем "Ливерпуля"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд предпочел бы, чтобы чемпионом Премьер-Лиги в этом сезоне стал "Манчестер Сити", а не "Ливерпуль".

В данный момент "Ливерпуль" имеет два очка преимущества над "Сити", но сыграл на матч больше — концовка обещает быть захватывающей для нейтральных зрителей и не очень приятной для фанатов "Юнайтед".



Выбирая между заклятым врагом своего клуба и шумным соседом, Фердинанд приходит к мысли, что чемпионство "горожан" было бы для него менее болезненным.



"Это худший сценарий из возможных для кого-то, кто имеет отношение к "Юнайтед", поддерживает "Юнайтед" и играл за "Юнайтед". Будучи экспертом, я вынужден высказываться насчет этого публично и как-то извиваться".



"Победа "Манчестер Сити" в лиге стала бы меньшей из двух зол. Я уже видел это и сам был частью этого. Я пережил это как игрок, поэтому я способен это выдержать в эмоциональном плане".



"Как я с этим справляюсь? Я просто отстраняюсь от всего этого. Да и немногие фанаты "Манчестер Сити" мне досаждают".



"С "Ливерпулем" история другая. Про некоторых людей я даже не знал, что они поддерживают "Ливерпуль". После 20 лет тишины они снова начинают говорить, хотя еще ничего не выиграли. Поэтому мне было бы больно увидеть их чемпионство, но, послушайте, победит лучшая команда, и это будет заслуженно", — сообщил Фердинанд Daily Mirror.