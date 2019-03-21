Венгер хотел, чтобы его преемником в "Арсенале" стал Анчелотти

Арсен Венгер был против назначения Унаи Эмери своим преемником на посту главного тренера "Арсенала" и настаивал на приглашении в клуб Карло Анчелотти.

Напомним, Венгер покинул "Арсенал" прошлым летом — после 22 сезонов работы и за один год до истечения своего контракта. Назначение Эмери новым рулевым "канониров" стало определенным сюрпризом и, возможно, никогда бы не произошло в принципе, доверься клуб мнению Арсена.



"Я расскажу вам историю, которая произошла за кулисами прошлым летом. Тогда Арсен Венгер дал понять, что хотел бы видеть своим преемником на бровке Карло Анчелотти".



"Как вы знаете, у Карло Анчелотти жена из Канады, и вся их семья живет в Лондоне. Он был заинтересован в этой работе".



"Арсенал" выбрал Унаи Эмери, и в то же время Карло Анчелотти возглавил "Наполи", однако он не забыл, что "Арсенал" его отверг", — цитирует итальянского футбольного журналиста Чиро Венерато The Sun.



Добавим, что "Наполи" Анчелотти стал соперником "Арсенала" по 1/4 финала Лиги Европы. Свой первый матч команды проведут уже 11 апреля.