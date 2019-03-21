Погба уверен, что Моуриньо уволили из-за плохих результатов

Жозе Моуриньо и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба убежден, что Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера исключительно из-за плохих результатов, а не раскола в раздевалке.

В заключительные месяцы и недели перед декабрьским увольнением Моуриньо атмосфера в раздевалке "красных дьяволов" была настолько токсичной, что стало очевидно — часть игроков потеряли всякую веру в португальского тренера и не хотят за него сражаться.

Предводителем этого бунта считался Погба, переживший наиболее яркое преображение после прихода на тренерский мостик Оле Гуннара Сульшера. Однако Поль считает, что судьбу Моуриньо предрешили результаты.

"Да какие разногласия? Мы просто не побеждали. Это и есть причина, почему в руководстве решили сменить главного тренера".

"Результаты — это самое важное. Если бы мы побеждали и демонстрировали хорошие результаты, то тренер остался бы на своем месте. Вот и все", — цитирует Погба Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2019 11:00

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  1. scauzer11 21.03.2019 11:49 # scauzer11
    Лига Европы это плохие результаты)) ну ну, посмотрим ща на мю когда фарт Сульшера по ходу закончился.

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  2. superglor 21.03.2019 11:41 # superglor
    Было 16 очков отставания от Ливерпуля.
    Сейчас 18.
    Плохие результаты.
    Да-да, крыса, рассказывай.

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  3. antiterror 21.03.2019 11:30 # antiterror
    Именно так.

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