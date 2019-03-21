Ковачич открыт к переходу в другой клуб Премьер-Лиги

Полузащитник Матео Ковачич открыт к вариантам с другими клубами Премьер-Лиги, если заключить постоянный контракт с "Челси" ему не удастся.

Прошлым летом Ковачич вырвался из "Реала" в аренду, чтобы получать регулярную игровую практику. "Челси" смог обеспечить Матео желаемое — к настоящему моменту он провел уже 43 матча с учетом всех соревнований.



Как сообщает Marca, в идеале 24-летний хорват хотел бы остаться на "Стэмфорд Бридж", однако это может оказаться невозможным из-за трансферного запрета, которым были наказаны "синие" ФИФА.



Если "Челси" не удастся смягчить санкции или хотя бы отсрочить их вступление в силу, Ковачич будет готов к переговорам с другими клубами Премьер-Лиги. Матео безболезненно адаптировался к английскому футболу и предпочел бы здесь остаться, чем возвращаться в Мадрид.