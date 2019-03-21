Хендерсон: "Упущенные трофеи дополнительно мотивируют меня"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что опыт упущенных в прошлом трофеев придает ему дополнительную мотивацию на концовку сезона.

Отмечающий в июне 29 лет Хендерсон до сих пор ничего не выиграл в своей карьере, хотя был очень близок к трофеям Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Кубка Англии, Кубка Лиги — и даже Чемпионата Мира.

Этому разочарованию от упущенных трофеев и проигранных финалов Джордан старается найти правильное применение, подстегивая себя еще сильнее.

"Эти моменты навсегда остаются с тобой. Они придают тебе еще больше мотивации, чтобы продолжать трудиться и продолжать хотеть оказываться в этом положении, надеясь все исправить и сделать этот заключительный шаг".

"Это определенно дополнительно мотивирует меня. Возможно, мне и удалось немного поиграть в финалах, но больших трофеев я не выиграл, и это следующий шаг для меня".

"Ты всегда хочешь продолжать — продолжать, чтобы однажды выиграть. Когда тебе не удается сделать этого, ты так расстроен. Но это заставляет тебе еще чуть сильнее хотеть вернуться сюда и все исправить".

"Конечно, мы чувствуем, что после 29 лет ожидания болельщики "Ливерпуля" хотят титула. Мы, игроки, хотим того же — ради нас самих, ради фанатов, ради всего клуба".

"Когда играешь за "Ливерпуль", давление есть всегда. От тебя всегда ожидают результатов, и это подстегивает тебя. Мы в замечательном положении, чтобы сделать этот заключительный рывок. Важно лишь не останавливаться", — цитирует Хендерсона The Telegraph.


Метки Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 400

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 21.03.2019 10:03 # chebrec
    Капитан упущенная возможность

    (ответить)

  2. lampard78 21.03.2019 09:49 # lampard78
    К концу карьеры будет супермотивированным.

    (ответить)

  3. hammersmith 21.03.2019 09:24 # hammersmith
    новый джеррарж

    (ответить)

  4. alexomck 21.03.2019 09:22 # alexomck
    настоящий кэп. не аспикуэты, обсирающиеся слово сказать против зарвавшейся Кепки.

    (ответить)

  5. mikkiynwa 21.03.2019 09:08 # mikkiynwa
    Ой пошёл ты нахуй
    Пятка ебаная

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: