"Сити" близок к новым контрактам с Зинченко и Сане

"Манчестер Сити" близок к подписанию новых контрактов с Александром Зинченко и Лероем Сане.

За последние 12 месяцев "горожане" заключили новые контракты с молодыми Рахимом Стерлингом, Кевином Де Брюйне, Эмериком Лапортом, Габриэлем Жезусом и Эдерсоном, которые считаются на "Этихад" будущим клуба.



И если еще прошлым летом Зинченко не значился в планах главного тренера Хосепа Гвардиола на будущее, то своей игрой в этом сезоне Александр определенно завоевал в них место.



Отказавшись от перехода в "Вулверхэмптон", Зинченко стал сражаться за место в основе "Сити" и в итоге добился своего. В этой кампании 22-летний украинец отметился уже 21 появлением в старте с учетом всех соревнований, выигрывая конкуренцию на позиции левого защитника у Бенжамена Менди и Фабиана Дельфа.



Также близок к продлению сотрудничества с "горожанами и Лерой Сане, переговоры с которым идут с прошлого сезона. Диалог получился непростым, однако в нем был совершен прорыв, сообщает ESPN.