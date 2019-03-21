Жезус не переживает, что сидит на лавке "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус признался, что не переживает по поводу своей роли в команде и готов бороться за место в составе с Серхио Агуэро.

Присоединившись к "горожанам" в январе 2016, Жезус выдающимся образом начал свою английскую карьеру. Габриэль забил семь голов в 10 первых матчах Премьер-Лиги — на один меньше, чем в 23 последних в рамках чемпионата.



В этом сезоне Премьер-Лиги 21-летний бразилец отметился только семью появлениями с первых минут и лишь трижды провел на поле все 90 минут, однако эта ситуация его не напрягает.



"Я много разговаривал со своей семьей и друзьями насчет этого. Прежде у меня был очень хороший период в карьере и жизни, когда я взлетел словно метеор".



"Я быстро добился многого, и то, что происходит сейчас — это норма. Мне все еще 21 год, и у меня нет причин куда-либо спешить".



"В данный момент я довольствуюсь местом на лавке "Манчестер Сити", но я сражаюсь за то, чтобы вернуться в стартовый состав".



"Мне приходится сражаться с Серхио Агуэро, лучшим бомбардиром в истории этого клуба. Он очень мне помогает, но я стараюсь отвоевать свое место", — цитирует Жезуса Sky Sports.