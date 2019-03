Лерой Сане чудом избежал травмы лодыжки

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане чудом избежал тяжелой травмы, принимая участие в товарищеском матче сборной Германии против Сербии.

Уходя на международную паузу, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола говорил, что будет молиться, чтобы его игроки вернулись из своих сборных здоровыми.



Мольбы Гвардиолы были услышаны. Сане отделался лишь ушибом после грубейшего удара нападающего сербов Милана Павкова по левой лодыжке Лероя.



"Это был умышленный фол. Сане повезло, что он не пострадал, но обычно такие фолы оборачиваются переломами костей", — цитирует главного тренера немцев Йоахима Лева Sky Sports.



"Этот фол выглядел хуже, чем он был на самом деле. С моей лодыжкой все в порядке", — сообщил после ничьей 1:1 сам Сане, чей обидчик получил красную карточку.





WOW what a horrible tackle that is on Leroy Sane pic.twitter.com/zxSuAErUz1