"Вулверхэмптон": Сила волков — в стае

"Вулверхэмптон" стал одним из открытий текущего сезона в Премьер-Лиге и едва ли не самым качественным пополнением лиги из Чемпионшипа за последние пять лет. Стратегия развития "волков" предусматривает постепенный рост популярности клуба по всему миру. Но в самом Вулверхэмптоне уже нет равнодушных к команде, а ее стадион "Молинью" переполнен на каждой игре.

В английских лигах достаточно команд, которые можно назвать "спящими гигантами" — наверное, больше, чем в любой другой стране. За многолетнюю историю английского футбола статус великих получили немало клубов, но места на вершине пирамиды английского футбола не так уж много, чтобы уместить всех "заслуженных".



У "Вулверхэмптона" хватает достойных экспонатов в клубном музее, но самой большой ценностью "волков" всегда была крепкая связь клуба с городом. Местная легенда — Стив Булл. Нападающий, который установил клубный рекорд на отметке в 306 голов, не пропускает домашних матчей "волков", и в 55 лет в Вулверхэмптоне его узнают на каждом углу. Булл — один из немногих форвардов, вызывавшихся в сборную Англии из первого дивизиона, но когда он давал интервью перед первой игрой в футболке "трех львов", журналистам пришлось воспользоваться услугами переводчика — столь сложным оказался для них акцент коренного жителя Вулверхэмптона. В свое время у Булла было немало предложений от элитных английских клубов, но его связь с корнями была слишком сильной, чтобы Стив решился ее разорвать.



С тех пор как Стив Булл прибыл в клуб в 1986 году, в нем изменилось все до неузнаваемости. Сейчас тут играет Рубен Невеш — португальский мастер паса, считающийся одним из самых ярких европейских талантов. Его агент и соотечественник Жорже Мендеш помог ускорить рост современных "волков", но они все равно остаются чем-то большим, нежели клубом, внезапно обретшим богатство.



Среди лучших игроков нынешних "волков" — защитник из Дублина Мэтт Доэрти, который играет за "Вулверхэмптон" уже девять лет. Капитан команды — воспитанник академии "Ливерпуля" Конор Коуди, сменивший при Нуну Эшпириту Санту позицию и перебравшийся в центре обороны, став местным аналогом Франко Барези. Рауль Хименес — талантливый, но до сих пор неприкаянный форвард из Мексики, который, наконец, нашел свой клуб и забивает с завидной регулярностью. Жоау Моутиньо обеспечивает полузащите класс, в то время как юный Морган Гиббс-Уайт показывает, что академия "волков" существует не зря.



"Волки" искали местные таланты и в 1986 году. У них просто не было выхода. Им удалось найти Булла и его коллегу — подписавшего контракт с "Вест Бромвичем" Энди Томпсона. "Волки" оказались достаточно ловкими, чтобы переманить их обоих, но их некогда могучий "Молинью" влачил тогда жалкое существование. В период с 1984 по 1987 года "волки" пережили три последовательных вылета и оказались на четвертом уровне английского футбола. Средняя посещаемость упала до 3000 человек.



Томпсон: "На "Молинью" были открыты только две трибуны, а в раздевалках с потолка текла вода. Это было не очень хорошее место для футбольной карьеры, но это был мой город и моя команда". В тот год клуб был спасен городом, который выкупил стадион и прилегающую к нему землю за 1.2 миллиона фунтов. Землю использовали для строительства супермаркета, что и помогло окупить долги "Вулверхэмптона", но на реконструкцию "Молинью" денег в казне города не было.



Томпсон вспоминает, как оказался в "Вулверхэмптоне": "Булли привез меня в клуб, и менеджер Грэм Тернер рассказал о своем видении будущего команды. Он хотел подписать нас обоих. Это были плохие времена для "Вулверхэмптона", и клуб был настоящим хардкором, но Булли был увлечен идеей поднять родной клуб из четвертого дивизиона — он был очень привязан к своим корням. Должно быть, он был настоящим кошмаром для соперника — он всегда хотел побеждать. В двух следующих сезонах Булл забил 50 голов".



Прошло 32 года, и клуб из города с населением в 259,000 человек вернулся в элиту — с большой вероятностью, всерьез и надолго. С тех пор "волки" дважды оказывались в Премьер-Лиге, но быстро вылетали обратно в первый дивизион, но в этот раз у них есть талантливый и сильный состав во главе с мудрыми и щедрыми китайскими владельцами и классным менеджером Нуну Эшпириту Санту.



При Эшпириту Санту "волки" уверенно оформили повышение из Чемпионшипа, закрепились в классе крепких середнячков Премьер-Лиги, став настоящей грозой авторитетов. Совсем недавно "Вулверхэмптон" выбил из Кубка Англии "Манчестер Юнайтед", а перед тем — "Ливерпуль". В чемпионате были обыграны "Челси" и "Тоттенхэм", удалось сыграть вничью с клубами из Манчестера и "Арсеналом", но в то же время — "волки" подарили шесть очков "Хаддерсфилду" и проиграли "Кардиффу" у себя дома, поэтому им еще есть, куда работать.



История "волков" — это череда взлетов и падений. Они были в числе 12 членов-учредителей Футбольной Лиги, но в то же время первыми из них оказались на третьем уровне английского футбола. В послевоенное время "Вулверхэмптон" был одной из лучших команд мира при менеджере Стэне Каллисе и звездном игроке Билли Райте, который по примеру Стива Булла был привязан к родным корням. В художественной галерее Барселоны есть плакат того времени с надписью "Волки не пройдут" — в то время "Вулверхэмптона" боялись по всей Европе.



Но в 1990 году клуб снова пришлось спасать, и сделал это Джек Хейворд — бизнесмен, в молодости проводивший много времени на террасе "Молинью", самой большой открытой трибуне Европы середины прошлого столетия. Хейворд вложил в клуб 50 миллионов фунтов и сумел спасти "Молинью" от разрушения потенциальными застройщиками, которым был интересен лакомый земельный участок в центре города.



В 2007 году к Хейворду присоединился еще один инвестор — популярный в городе бизнесмен Стив Морган. В то время город переживал не лучшие времена — промышленный спад привел к тому, что производители шин Goodyear, являвшиеся синонимом "Вулверхэмптона" много лет, стали приходить в упадок и закрылись в 2017 году. В 2016 году 62% местного населения проголосовало за выход Британии из Евросоюза — это на 10% выше, чем в среднем по стране.



Многие поклонники "Вулверхэмптона" пострадали от закрытия Goodyear. Томпсон: "Здесь работало много людей, но это было нечто большее, чем просто фабрика — это было сообщество. Goodyear также всегда спонсировал "волков", поддерживал клуб в трудные времена".



В 2013 году "волки" оказались на третьем уровне английского футбола, в Лиге Один, и все было плохо. Карл Икеме, голкипер из "Бирмингема", присоединившийся к клубу в 16-летнем возрасте и всю свою карьеру проведший на контракте у "Вулверхэмптона", помнит те темные времена хорошо.



"У нас были два последовательных вылета, и мы оказались в Лиге Один. Царил такой беспорядок, что болельщики опасались и третьего кряду вылета. В раздевалке царили раздоры, между фанатами и игроками было сильное разобщение. Болельщики чувствовали, что игрокам все равно, и дошло до того, что им стало легче играть на выезде, чем дома".



"Ощущалось сильное давление, и у нас были проблемы с тем, чтобы безопасно покинуть стадион в худших матчах. Поклонники протестовали из-за плохих результатов. Из раздевалки случались утечки, которых не должно было быть. Но мы сделали первый шаг, выиграв продвижение в Чемпионшип, и вернули уважение болельщиков. В таком городе, как Вулверхэмптон, нельзя без связи между игроками и фанатами".



"В 2003 году мы вышли в Премьер-Лигу, но все еще переодевались в переносных кабинках. Было сложно привлечь игроков, пока мы не построили новую тренировочную площадку, но теперь клуб полностью готов к Премьер-Лиге. Инфраструктура была улучшена, и у команды есть поддержка. Вулверхэмптон — это гордый рабочий класс, город с одним клубом, где вы не можете скрыться от "волков".



Когда произошло поглощение клуба китайским конгломератом Fosun, в городе отнеслись к этому с опаской и тревогой. Новые владельцы заменили популярного среди болельщиков менеджера Кенни Джакетта бывшим голкипером сборной Италии Вальтером Дзенгой, чья тренерская карьера напоминала злоключения лягушки-путешественницы. "Волки" оказались в зоне вылета, но Дзенгу сменил Пол Ламберт и немного улучшил положение вещей, а после него в клуб пришел Нуну Эшпириту Санту.



Ян Катро, 32-летний шотландский тренер, присоединившийся к "Вулверхэмптону" в 2018 году, работал ранее с Нуну Эшпириту в "Риу Аве" и "Валенсии". Также он трудился ассистентом менеджера в "Ньюкасле" и менеджером "Хартса" из Эдинбурга.



"Вулвз" — действительно клуб с богатой историей. Стоит провести некоторое время в клубном музее, чтобы понять — традиции "Вулверхэмптона" способны привлечь внимание. Самое главное, у этого клуба есть настоящая связь с городом. Вулверхэмптон оживает, когда играют "волки", и это позволяет тихому английскому городу чувствовать себя значимым на карте Англии. "Волки" дают жизнь городу".



"У нас есть молодые, голодные, талантливые игроки, работающие под руководством одного из лучших менеджеров Европы. У нас есть свой стиль, который заключается в том, чтобы создать способ игры, позволяющий игрокам быть последовательными и прогрессировать изо дня в день. Мы стремимся к тому, чтобы контролировать игру. Иногда вы можете это делать с мячом, иногда — без него. Вам нужно качество, чтобы владеть инициативой, мячом, но в то же время вы должны уметь извлекать пользу и из контратак, уметь меняться в зависимости от соперника".



"Нуну — настоящий лидер. Он всегда видит всю картину", — говорит Катро. "У него есть дар убеждения и инстинкт, позволяющий руководить группой людей. Он знает, что им нужно. Он знает, что у каждой команды есть сильные и слабые стороны. Футбол всегда интересен, но у него есть глубокое понимание футбола и тех проблем, с которыми мы можем столкнуться в каждой игре. Он старается их предвидеть и находить оптимальный вариант ведения игры. Он не принимает резких решений, не рубит с плеча. Его идея состоит в том, чтобы создать что-то, что будет продолжаться долго, что можно развивать, менять, что позволит игрокам прогрессировать, болельщикам — радоваться от увиденного на поле, а инвесторам — получать прибыль".



Джеф Ши является председателем "Вулверхэмптона" и частью группы Fosun.



"Мы хотели инвестировать в футбольный клуб и общались с представителями клубов из Испании, Италии и Португалии. Но мы остановились на "волках", так как посчитали этот вариант подходящим. Мы видели потенциал в истории клуба, считая его спящим гигантом с большой фанатской базой. К тому же, он обошелся нам намного дешевле, чем любой клуб Премьер-Лиги, а быстрое повышение в классе мы посчитали реальным".



"В 2016 году я просто был инвестором, который жил в Шанхае, моем родном городе. Я бывал на матчах "волков" три или четыре раза и понимал, что клуб не очень хорошо себя чувствует ("волки" на тот момент занимали 15-е место в трех очках от зоны вылета из Чемпионшипа). Тогда я подумал, что правильнее было бы переехать в Вулверхэмптон и иметь возможность быстро принимать решения, наблюдать за тренировками и всеми играми. Было здорово познакомиться с новой страной и городом в возрасте 40 лет, но самой главной моей задачей в Вулверхэмптоне было повышение в Премьер-Лигу".



"В долгосрочной перспективе мы хотим сделать "Вулверхэмптон" одним из лучших клубов мира. Мы хотим быть в топ-4, топ-6 Премьер-Лиги и играть в Лиге Чемпионов. Я хочу, чтобы мы выиграли Премьер-Лигу в ближайшие 5-10 лет. Но наша цель в этом сезоне — не вылететь. У нас молодая команда, но мы хотим развивать игроков и покупать звезд. Футбол меняется из-за финансового фейр-плей и телевизионных контрактов клубов Премьер-Лиги. Тут у каждого клуба есть деньги".



"Финансовый фейр-плей — правильная вещь, но она касается прибылей и убытков. Иногда это несправедливо по отношению к новым командам, желающим приблизиться к грандам. У нас нет такого количества фанатов, как у крупнейших клубов. Мы не можем получать такие же доходы от спонсоров, чтобы инвестировать деньги в команду по правилам фейр-плей. Это большая сложность для амбициозных владельцев, которые готовы инвестировать в команду большие деньги. ФФП, на мой взгляд — это одна из форм защиты больших клубов от амбициозных новых команд. Поэтому нам нужно быть умнее, мы должны находить молодых игроков, способных прогрессировать".



"Сейчас не так уж важно, что у города, где находится команда, есть некоторые ограничения по базе болельщиков. Важнее — телевизионная привлекательность команды, так как сейчас клубы получают больше денег от ТВ-контрактов, чем от продажи билетов. "Волки" вполне могут стать глобальным футбольным брендом, популярным по всему миру. Мы стараемся раскручивать клуб в Китае, но — не в мегаполисах, а в регионах. Также мы стараемся покупать лучших игроков из разных уголков мира, чтобы привлечь внимание болельщиков. Хороший пример — Рауль Хименес, который обеспечивает нам узнаваемость в Мексике — большой футбольной стране".



Кажется, "Вулверхэмптон", Нуну Эшпириту Санту и финансовая группа Fosun действительно нашли друг друга и у них есть огромный простор для прогресса.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru