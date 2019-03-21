"Юнайтед" уверен в приобретении Джейдона Санчо

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и готов потратить на 18-летнего игрока более 80 миллионов фунтов.

Ранее в марте спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк прямым текстом заявил, что в следующем сезоне Санчо будет выступать в Дортмунде. Однако эти слова не смутили "красных дьяволов".



По информации Evening Standard, Джейдон является одной из главных трансферных целей "Юнайтед" на грядущее лето. Клуб с "Олд Траффорд" уверен, что сделает такое предложение, перед которым "Боруссия" просто не сможет устоять.



"Они делают все возможное, чтобы приобрести его", — утверждает источник.



Наводя справки насчет Санчо, "дьяволам" удалось выяснить, что "Манчестер Сити", продавая игрока в Дортмунд в 2017 году, не включил в соглашение пункт, который бы воспрепятствовал переходу Джейдона в другой клуб из Манчестера — в отличие от Браима Диаса, который в январе ушел от "горожан" в "Реал".



Скауты "Юнайтед" убеждены, что Санчо стал бы идеальным дополнением к команде Оле Гуннара Сульшера. Интерес к Джейдону также проявляет ПСЖ, однако возможность вернуться на родину и присоединиться к самому титулованному клубу страны может оказаться слишком заманчивой, чтобы ее отвергнуть.