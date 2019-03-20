Погба мечтает играть за "Реал"

Полузащитник Поль Погба поставил под сомнение свое будущее в "Манчестер Юнайтед", заявив о своей мечте поиграть за "Реал".

Погба выглядит совершенно другим игроком после прихода на тренерский мостик "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, что, казалось бы, должно положить конец спекуляциям относительно будущего Поля.



Однако на пресс-конференции сборной Франции 26-летний француз, которого ранее связывали с переходом в "Барселону" и ПСЖ, решил вспомнить былое и самостоятельно подлил масла в огонь.



"Как я всегда говорил, "Реал" — это мечта для каждого, это один из крупнейших клубов в мире. Также там есть Зидан в качестве главного тренера, и поработать с ним — мечта для каждого, кому нравится футбол".



"Пока что я в Манчестере. Мы не знаем, как сложится будущее. Сейчас я в Манчестере, и я счастлив", — цитирует Погба The Telegraph.