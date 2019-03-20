Александер-Арнольд возвращается в "Ливерпуль" с травмой спины
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд досрочно возвращается в свой клуб из сборной Англии по причине травмы спины.
Спина беспокоит Александер-Арнольда с победы над "Бернли" 10 дней назад, когда главному тренеру "красных" Юргену Клоппу пришлось снять Трента с игры на 86-й минуте.
С тех пор Александер-Арнольд смог сыграть против "Баварии" и "Фулхэма", но в лагерь национальной команды явился с явным дискомфортом в области спины.
Как гласит официальное заявление FA, доктора сборной Англии решили, что участие 20-летнего защитника в предстоящих матчах отбора к Евро-2020 против Черногории и Чехии было бы маловероятным, несмотря на заметное улучшение состояния Трента в последние дни.
Таким образом, Александер-Арнольд пополнил внушительный список потерь Гарета Саутгейта, который относительно своего оригинального списка вызванных игроков также лишился Джона Стоунса, Люка Шоу, Фабиана Дельфа и Рубена Лофтус-Чика.
20.03.2019 21:30
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